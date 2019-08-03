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03.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

‘Salda Gölü’nün takipçisi olacağım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Salda Gölü’ndeki çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

‘Salda Gölü’nün takipçisi olacağım’

Paylaşımında, Bakan Murat Kurum ile Bakanlığın hesaplarını da etiketleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım.”

Erdoğan paylaşımında Salda Gölü’nün fotoğrafına da yer verdi.

‘Çevre dostlarıyla geleceğim’

Emine Erdoğan’ın paylaşımına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan yanıt geldi. Kurum, Twitter hesabından “Salda hep güzel kalacak” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde Sıfır Atık gibi son derece önemli bir çevre projesini başlatan Sayın Emine Erdogan Hanımefendi’nin Salda Gölü’nü koruma çabalarımızı takdir etmesinin gururunu yaşıyor, Hanımefendi’yi Salda Gölü’ne, projemizi yerinde incelemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kurum’un davetine Emine Erdoğan sosyal medya hesabından, “Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim” yanıtını verdi.

 

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