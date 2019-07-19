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19.07.2019 - 21:03| AA

Saldırı için Türkiye'ye gelen terörist tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye'ye girdiği tespit edilen kişi tutuklandı.

Saldırı için Türkiye'ye gelen terörist tutuklandı

 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

PKK/YPG dağ kadrosunda olan ve saldırı amacıyla Türkiye'ye girdiği belirlenen Sait D. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sait D, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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