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06.11.2019 - 11:01 |

Salep nedir? Salep tohumu nasıl olur?

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan salep bu kez çok farklı bir şekilde kullanıldı. Salepten baklava yapımına başlandı. Peki, salep nedir? Salep tohumu nasıl olur?

Salep nedir? Salep tohumu nasıl olur?

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde tarımı yapılan orkide bitkisinin toprak altındaki yumrularının kurutularak toz haline getirilmesiyle elde edilen dondurmanın hammaddesi salepten, baklava yapımına başlandı. Salepli baklava büyük ilgi görüyor. Peki, salep nedir? Salep nasıl kullanılır?

SALEP NEDİR?

Salepgiller familyasından; tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde 2 tane yumru vardır. Bu yumrular nişasta benzeri polisakkarit glucomannan ismi verilen bileşikler içerir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir.

Salep nedir Salep tohumu nasıl olur

SALEP NASIL KULLANILIR?

Salep bitkisinin kökü mevsiminde toplanır. Bir süre kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir.

Kullanılan yeri köklerindeki yumrularıdır. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır. Salep yumruları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır. İçerdiği en önemli madde glikomannandır. Su ve sütle birlikte kullanıldığında şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma hammaddesi olarak kullanılır.

Salep nedir Salep tohumu nasıl olur

 

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