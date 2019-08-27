SalÄ±, Ã‡arÅŸamba, PerÅŸembe, Cuma hava durumu nasÄ±l olacak Ä°l il hava durumu tahminleri

27.08.2019 - 09:30
SalÄ±, ÇarÅŸamba, PerÅŸembe, Cuma hava durumu nasÄ±l olacak? Ä°l il hava durumu tahminleri
Ankara hava durumu, Ä°stanbul hava durumu, Ä°zmir hava durumu ve diÄŸer illerin hava durumu bilgileri merakla araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ resmi internet sitesi Ã¼zerinden il il hava durumu bilgilerini yayÄ±mladÄ±. Ä°ÅŸte bugÃ¼n ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerin hava durumu bilgileri...
BugÃ¼n hava nasÄ±l olacak? Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nler hava durumu nasÄ±l olacak? sorularÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Ã–zellikle tatil planÄ± yapacak vatandaÅŸlarÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren son dakika hava durumu bilgileri haberimizde...
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Eski hükümlü vahÅŸet saçtÄ±! AkrabasÄ±nÄ± satÄ±rla öldürdüÄ°zmir'in Menderes ilçesinde, eski hükümlü olduÄŸu öÄŸrenilen B.O., sokakta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± aralarÄ±nda daha önceden husumet bulunduÄŸu ileri sürülen Adnan Ülker'e (54) satÄ±rla saldÄ±rdÄ±. Vücudunun çeÅŸitli yerlerine aldÄ±ÄŸÄ± darbeler nedeniyle aÄŸÄ±r yaralanan Ülker, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.