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22.07.2019 - 19:46

Salı günü hava durumu nasıl olacak? (23 Temmuz) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

Yaz mevsiminin yarısından çoğunu geçtiğimiz şu günlerde sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 23 Temmuz hava sıcaklıkları...

Salı günü hava durumu nasıl olacak? (23 Temmuz) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
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