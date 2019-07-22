Salı günü hava durumu nasıl olacak? (23 Temmuz) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.