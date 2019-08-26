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26.08.2019 - 19:30

Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul, Ankara ve İzmir açıklaması

Yurt genelinde yaz mevsiminin son günlerinde sıcaklıklar oldukça arttı. Günü oldukça nemli bir havayla geçiren Türkiye'de yarınki hava durumu merak konusu oldu. Peki heyecanla araştırılan Salı günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika İstanbul, Ankara ve İzmir açıklamaları...

Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul, Ankara ve İzmir açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 24°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.
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