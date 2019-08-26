Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul, Ankara ve İzmir açıklaması
Yurt genelinde yaz mevsiminin son günlerinde sıcaklıklar oldukça arttı. Günü oldukça nemli bir havayla geçiren Türkiye'de yarınki hava durumu merak konusu oldu. Peki heyecanla araştırılan Salı günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika İstanbul, Ankara ve İzmir açıklamaları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 24°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, 33°C Az bulutlu ve açık