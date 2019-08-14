MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSallandığı ağacın dalı başına düşen genç hakim ağır yaralandı
14.08.2019 - 17:56| İHA

Sallandığı ağacın dalı başına düşen genç hakim ağır yaralandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde salıncakta sallanırken kırılan ağaç dalı başına isabet eden hakim ağır yaralandı.

Sallandığı ağacın dalı başına düşen genç hakim ağır yaralandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde bağlı Kemerler köyünde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul’dan köyüne gelen hakim Ramazan Mersin (28), ağaca salıncak kurdu. Salıncakta sallandığı sırada ağaç kırıldı ve genç hakimin başına isabet etti. Ağır yaralanan İstanbul Kartal 23’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Mersin, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ramazan Mersin, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi

Kastamonu’da yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ramazan Mersin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesiMuğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günü evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Sürücülerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü. Bayram tatilinde Akyaka'nın yerleşik nüfusunun 25 kat arttığı belirtildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Torunları için yaptı! Yürekleri ısıtan görüntü

Torunları için yaptı! Yürekleri ısıtan görüntü

Çok acı olay! Haberi alan eşi yıkıldı

Çok acı olay! Haberi alan eşi yıkıldı

Piyasa değeri 500 bin TL! İstanbul'da yakalandı

Piyasa değeri 500 bin TL! İstanbul'da yakalandı

AÖL ek sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL ek sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

Sıradaki Haber