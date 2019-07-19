MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSalondan çıkan kişi söyledi! Tutuklama...
19.07.2019 - 10:07| DHA

Salondan çıkan kişi söyledi! Tutuklama...

Mersin'de fuhuşa yer ve imkan sağladığı iddiası ile gözaltına alınan M.Ö. (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salondan çıkan kişi söyledi! Tutuklama...

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çankaya Mahallesi'ndeki bir işhanının 3'üncü katında bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine iş yerini takip etmeye başladı. Salondan çıkan bir erkeğin içeride fuhuş yapıldığını söylemesi üzerine baskın yapan polis, salondaki 1 kadın ile M.Ö. isimli erkeği gözaltına aldı. 

Emniyette mağdur olarak ifadesi alınan kadın serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi. Gazeteciler tarafından görüntülenmemek için elleri ile yüzünü kapatan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Sıradaki Haber