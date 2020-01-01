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01.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

SALT Galata’da arşivciliğin incelikleri

SALT Araştırma ekibi ile restoratör, arkeolog ve arkeometrist Gülgün Derviş’in yürütücülüğündeki atölyede, SALT Araştırma’daki uygulamalar üzerinden amatör arşivcilik çalışmaları ele alınacak.

SALT Galata’da arşivciliğin incelikleri

Katılımcılarla belge ve kaynak türleri, kişisel olanaklarla koruma ve saklama yöntemleri ile sayısallaştırma, sınıflama, tanımlama ve erişim aşamaları incelenecek. Atölye, kendi çabalarıyla arşivcilikle ilgilenen ve (fotoğraf, mektup, afiş, poster, ses kaydı, günlük gibi) çeşitli arşiv malzemelerine sahip kişilerin katılımına açık. 20 kişilik atölyeye (Türkçe) başvuru için 13 Ocak Pazartesi gün bitimine dek kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Başvurular 15 Ocak Çarşamba günü sonuçlandırılacak. Program ücretsiz.

Gülgün Derviş Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde restorasyon, İstanbul Üniversitesi’nde prehistorya ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde arkeometri eğitimi aldı. Musular, Şaraga Höyük, Akarçay Tepe ve Mezraa-Teleilat kazılarına katıldı. 2013’te kurduğu Katharsis Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi’nde ağırlıklı olarak ahşap, seramik ve kâğıt başta olmak üzere, taşınabilir kültür varlıklarının konservasyon ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. 

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