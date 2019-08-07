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07.08.2019 - 10:30

Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu nedir?

Komedi-macera türündeki Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile büyük ilgi görmüştü. İzlemeyenlerin araştırdığı Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu nedir?

Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu: Salur Kazan: Zoraki Kahraman’da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi? Dede Korkut Hikayeleri, senarist ve yönetmen Burak Aksak yorumuyla yeniden hayat buluyor! Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği film projesi Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da BKM yapımcılığını üstlenirken, filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Mahir İpek
Rolü : Salur Kazan
Devrim Yakut
Rolü : Burla Hatun
Korhan Herduran
Rolü : Uruz
Mehmet Fatih Dokgöz
Rolü : Kara Güne
Burak Çimen
Rolü : Komutan
Rıdvan Aybars Düzey
Rolü : Kuzgun
Onur Atilla
Rolü : Çoban 1
Caner Kadayıfçı
Rolü : Çoban 2

 

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