Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu nedir?

Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu: Salur Kazan: Zoraki Kahraman’da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi? Dede Korkut Hikayeleri, senarist ve yönetmen Burak Aksak yorumuyla yeniden hayat buluyor! Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor.



Senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği film projesi Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da BKM yapımcılığını üstlenirken, filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Mahir İpek

Rolü : Salur Kazan

Devrim Yakut

Rolü : Burla Hatun

Korhan Herduran

Rolü : Uruz

Mehmet Fatih Dokgöz

Rolü : Kara Güne

Burak Çimen

Rolü : Komutan

Rıdvan Aybars Düzey

Rolü : Kuzgun

Onur Atilla

Rolü : Çoban 1

Caner Kadayıfçı

Rolü : Çoban 2