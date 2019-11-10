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10.11.2019 - 16:39 | | İHA

Saman yüklü TIR alev alev yandı

Eskişehir’de seyir halindeki saman yüklü TIR alev alev yandı.

Saman yüklü TIR alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi-Kırka karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Hüseyin G. idaresindeki 34 T 9853 plakalı TIR'ın 26 BB 250 plakalı dorsesi üzerinde bulunan samanlar yanmaya başladı. Arkadaki ufak çaplı yangını gören sürücü, aracı durdurarak çevredeki diğer sürücülerle birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Yangın kısa sürede dorsenin her yerine yayılırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle kapanan yolda uzun kuruklar oluştu. TIR'da büyük hasar meydana gelirken, yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Otomobil 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştüTuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçta sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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