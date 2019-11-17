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17.11.2019 - 22:46 |

Şampiyon 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 9. son bölümde ilk görüşte aşk...

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan yeni dizisi Şampiyon 9. yeni bölümüyle heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizinin son bölümüne Fırat'ın oldukça çarpıcı bir kararı damga vurdu. İşte şimdiden gözlerin çevrildiği Şampiyon 10. yeni bölüm fragmanı...

Şampiyon 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 9. son bölümde ilk görüşte aşk...

ŞAMPİYON 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derviş Aladağlı Güneş’in isteğini kırmaz. Fırat’ın yapacağı maçı iptal eder. Başka güne erteler. Fırat bu durum karşısında şaşkındır.

Kerem babasının ölümünün asıl sorumlusunun Tansel olduğunu öğrenince deliye döner. Ondan hesap sormaya kararlıdır.

Suna Tansel’in evinde bulduğu abisiyle ilgili dosyaları araştırdığında işin ucunda Derviş Aladağlı’nın olduğunu öğrenir. Bu konuda Fırat’tan yardım ister.

Diğer yandan Yaman’ın salonunun mührü açılır. Faaliyetine devam etmeye başlar. Ancak Yaman hiç hesapta olmayan başka bir sıkıntı ile karşı karşıya gelir.

Zafer’in Selvi’yi istemeye gitmek yerine Fırat’ın maçına gitmesi ikilinin ilişkisinin bitmesine sebep olur. Fırat ikisinin arasını düzeltmeye kararlıdır. Fırat’ın da onu köşede istememesi Zafer’in duygularını allak bullak etmiştir.

Yaman Derviş’in neden bu kadar Fırat ve Güneş ile ilgilendiği konusunda şüpheleri vardır. Araştırmaları sonunda hiç ummadığı bir bilgi ile karşılaşır.

Ertelen maçın günü gelir. Derviş yine Fırat’tan 3.raundda nakavt olmasını ister. Fakat Fırat’ın da bir şartı vardır.

ŞAMPİYON 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Muğla'da trafik kazasıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
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