Şampiyon 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11. son bölümde Fırat'a kurşun yağmuru...

ŞAMPİYON 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Fırat ve Derviş , Fırat’ı isteyenlerin kurşun yağmurunun arasında kalmışlardır. Bu durumdan kurtulmanın yolu yok gibi görünmektedir. Ateş hattında kalan ikili Fırat sayesinde kurtulur. Olanları Yaman ile konuşan Fırat Derviş hakkındaki gerçekleri öğrenmek ister. Yaman onu komiser Ziya ile görüştürür. Kerem Akif’in itiraf videosunun olduğu usb ile Nesli’yi kurtarmak için Tansel’in mekanına gider. Ancak düşünmeden yaptığı hareketin hayatının hatası olacağından haberi yoktur. Fırat Derviş’in yanına taşınma konusunu Güneş’e nasıl anlatacağını düşünürken Güneş bir şekilde durumu öğrenmiştir. Yaman dedesinden ayrılmaya niyeti yoktur. Zafer Selvi’nin babası ile konuşup onu ikna etmeye çalışır. Fakat Tahsin’in ikna olmaya niyeti yoktur. Zafer’in başka bir planı vardır. Bu plan işi daha da zorlaştıracaktır. Necdet Suphi’nin ölümü ile ilgili itiraflardan sonra Suna ve Kerem’in yüzüne bakmaya utanan Gülten ile Harun evden ayrılmaya karar verirler. Elinde Kerem’le ilgili koz olan Tansel Suna’yı zorla yemeye davet eder. Suna Fırat’ın kendisinden gizlediği bir bilgiyi ondan öğrenince şok olur.



ŞAMPİYON 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







