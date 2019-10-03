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03.10.2019 - 23:04 |

Şampiyon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zafer çılgına döndü ve...

TRT 1'in yeni dizilerinden biri olan Şampiyon, 4. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Nesli’nin sırrını bir şekilde öğrenen Zafer'in çılgına dönmesi damga vurdu. Peki heyecanla beklenen Şampiyon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şampiyon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zafer çılgına döndü ve...

ŞAMPİYON 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş Suna’nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat’ın ve Zafer’in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur.

Tansel nezaretteki Fırat’la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş’ten vazgeçmesini ister.

Yaman hoca ile çalışmak isteyen Kerem pes etmez. Spor salonunda kapısında adeta nöbet tutar. Sonunda Yaman onu neden kabul etmeyeceğini Kerem’e anlatır.

Tansel’in Fırat’ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızgındır. İkisi bu yüzden gerilir. Suna Tansel’in telefonlarına çıkmaz.

Tansel ile işbirliği yapan Mücella krizi fırsata çevirir ve Fırat’a bir teklifte bulunur. Çaresiz Fırat Mücella’nın bu teklifini kabul eder.

Nesli’nin sırrını bir şekilde öğrenen Zafer çılgına döner. Nesli tam Fırat’a açılmak isterken herkesin duygularını altüst edecek bir gelişme olur.

ŞAMPİYON 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

Şampiyon dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

 

Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
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