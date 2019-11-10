10.11.2019 - 17:35 |
Şampiyon 8. bölümde neler yaşanacak?
TRT 1 ekranında yayınlanan Şampiyon dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Şampiyon dizisinde bu hafta Yaman salonda illegal boks organizasyonu düzenlediği iddiası ile gözaltına alınır. Bu durum herkesin hayallerini yerle bir eder. Şampiyon dizisinde Fırat yaşanan bu durumun ardından devreye girer ve herkesi ayağa kaldırır. Şampiyon 8. yeni bölüm ile bu akşam TRT 1'de...
Şampiyon dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelmeye başlayan dizi Şampiyon'da bu hafta Yaman yasa dışı boks organizasyonu düzenlediği iddiası ile gözaltına alınır. Boks salonundaki çocukların hayalleri yaşanan bu olay ile bir anda yok olur. Fırat herkesin yere düştüğü anda çocukları yerden kaldırır.
Yaman'ın suçsuz olduğu ortaya çıkar. Fırat ise Yaman'a verdiği sözü tutmak için ilk kez Derviş Aladağlı ile bir araya gelir.
ŞAMPİYON 8. BÖLÜM FRAGMANI