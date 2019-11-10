Şampiyon 8. bölümde neler yaşanacak?

Şampiyon dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelmeye başlayan dizi Şampiyon'da bu hafta Yaman yasa dışı boks organizasyonu düzenlediği iddiası ile gözaltına alınır. Boks salonundaki çocukların hayalleri yaşanan bu olay ile bir anda yok olur. Fırat herkesin yere düştüğü anda çocukları yerden kaldırır.

Yaman'ın suçsuz olduğu ortaya çıkar. Fırat ise Yaman'a verdiği sözü tutmak için ilk kez Derviş Aladağlı ile bir araya gelir.

ŞAMPİYON 8. BÖLÜM FRAGMANI