Şampiyon 8. son bölümde Fırat teklifi kabul etti! Şampiyon 9. yeni bölüm fragmanı...

ŞAMPİYON 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yaman, salonda illegal boks organizasyonu düzenlediği iddiası ile gözaltına alınırken, mühürlenen salon ve ekipler tarafından götürülen hocaları karşısında Kerem dahil salonda çalışan diğer çocukların hepsi karamsarlığa kapılmışlardır. Hepsi, şampiyonluk hayallerinin suya düştüğünden yakınırken Fırat devreye girer ve hepsini ayağa kaldırır. Bu an, Kerem’le ikilinin arasındaki buzların eridiği ilk ve en sıcak an olacaktır.

Tansel’le barışan Suna, izlediği video kayıtta söylendiği gibi abisini ölüme götüren süreçte Tansel’in gerçekten suçlu olup olmadığını araştırmaya başlamıştır. Bu süreçte Tansel’le de arasını bozmamaya, ona mümkün olduğunca yakın kalmaya çalışır.

Mücella ve Serhat cephesinde ise daha önce Sosyal Hizmetlerden gelen bilgilendirme yazısının ortaya çıkmasıyla işler çığırından çıkar. Serhat Mücella’dan ayrılacağını söyler ve çocuklarını da alıp evden gitmek ister. Fakat çocukları onunla gelmeyi reddedince tek başına kalacak, çaresiz, abisine sığınacaktır.

Zafer, salonun kapanmasındaki sorumluyu veya sorumluları bulmaya çalışırken uzun zamandır ihmal ettiği Selvi’den de hiç beklenmedik bir tepki görür ve Selvi Zafer’e evlerine gelip onu ailesinden istemesi için 2 gün mühlet verir.

Diğer tarafta Fırat ise, Yaman’a verdiği sözü tutarak Derviş Aladağlı’nın teklifini kabul eder ve ikili ilk defa karşı karşıya gelirler. Yaman’ın Bulgaristan’daki Belene kampında beraber zulüm gördüğü, çocukluk ve gençlik arkadaşı olan Derviş’le aralarının neden ve nasıl bozulduğuna, Derviş’in nasıl olup da Yaman’la düşman olduğuna dair sır perdesi ise yavaş yavaş aralanmaya başlayacaktır.



ŞAMPİYON 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Şampiyon 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...