31.08.2019 - 16:04
Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? İşte yeni fragman
Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı Şampiyon dizisi çok yakında başlıyor. Yeni bir fragman daha yayınlandığı Şampiyon dizisi şimdiden heyecanla bekleniyor. İşte dizinin ilk bölüm tarihi ve merak edilenler...
Şampiyon; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı (Tolgahan Sayışman)’nın oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor. Şampiyon dizisi yeni sezonda TRT 1'de izleyici ile buluşacak.
ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Tolgan Sayışman
Emir Özyakışır
Erdal Özyağcılar
Erkan Avcı
İlayda Alişan
Yıldız Çağrı Atiksoy
Emir Özyakışır
Mehmet Bozdoğan
Halit Özgür Sarı
Vedat Erincin
Şahin Kendirci
ŞAMPİYON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak olan Şampiyon'un birinci bölümü 12 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.
ŞAMPİYON 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN