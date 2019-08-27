Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan tek takım olan Galatasaray turnuvaya grup aşamasından katılacak. 4. torbadan gruplara katılacak olan Galatasaray'ın 1. torbada yer alan rakipleri Avrupa'nın en önemli liglerinin şampiyonları olarak dikkat çekiyor. 1. torbada yer alan en zayıf halka ise Zenit olarak öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ve yarın akşam oynanacak olan ön eleme maçlarının ardından torbalar yeniden şekillenecek. Galatasaray, Olympiakos ve Ajax'ın elenmesi halinde 3. torbadan kura çekilişine katılacak. Aksi takdirde temsilcimiz kura çekimine 4. torbadan katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda temsil edecek olan Galatasaray’ın da yer alacağı kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco’da gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;

1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund

2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk

3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg

3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova

4. TORBA: Lille, Atalanta