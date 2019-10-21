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21.10.2019 - 10:48 | | DHA

Samsun'a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim günü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Meşeci’nin acı haberi, Samsun’daki baba ocağına ulaştı.

Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
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Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep Devlet Hastanesi’nde 10 gün sonra şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin acı haberi Samsun’un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin baba evine Türk bayrağı asıldı.

DEDESİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan’ı şehidin dedesi İbrahim Şener asker selamı vererek, karşıladı.

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 GÜN ÖNCE YARALANDI

Bir ağabeyi bulunan Meşeci’nin yaralanmadan 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Şehit annesi Fadime ve şehit babası Mevlüt Meşeci’nin Gaziantep’te bulunduğu bildirildi.

NOTU YÜREK YAKTI

Öte yandan Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin geçen 23 Ağustos’da Bafra’ya gelişi sırasında gittiği bir pide salonuna bıraktığı ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim’ yazan notu ise sosyal medyada paylaşıldı.

Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
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