MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSamsun'da 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçtı
02.10.2019 - 06:16 | | İHA

Samsun'da 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçtı

Samsun'da park halindeki 2 araca çarpıp orta refüje çıkan kamyonetin sürücüsü kayıplara karıştı.

Samsun'da 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçtı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 ABL 408 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun sağındaki park halindeki 2 otomobile çarpıp savrulup orta fefüje çıktı. Kaza yapan aracın sürücü kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de hareketli gece! Bina boşaltıldıİzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Afili Aşk 16. bölüm fragmanı! Ceyda'nın elindeki koz...

Afili Aşk 16. bölüm fragmanı! Ceyda'nın elindeki koz...

MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim...

İzmir'de hareketli gece! Bina boşaltıldı

İzmir'de hareketli gece! Bina boşaltıldı

Samsun'da 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçtı

Samsun'da 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçtı

Sıradaki Haber