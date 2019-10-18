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18.10.2019 - 10:19 | | AA

Samsun'da DEAŞ operasyonu! Sınır dışı edildiler

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da DEAŞ operasyonu! Sınır dışı edildiler

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, üç gün önce gözaltına alınmıştı.

 

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