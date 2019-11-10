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10.11.2019 - 18:16 | | AA

Samsun'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkisinde çarptı.

Samsunda feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.

Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsunda feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

 

 

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