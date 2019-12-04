MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
ABONE OL
04.12.2019 - 17:06 | | AA

Samsun'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Samsun'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Samsun'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Samsun'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Haberin Tüm Fotoğrafları

Mahir Adıyaman (71) idaresindeki 55 HT 282 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Hamamayağı kavşağında, Özgür Gönül yönetimindeki 34 AHH 189 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Mahir ve Fatma Adıyaman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Çoban (21), Sinem Çoban (12), Kader Çoban, Fatma Adıyaman, Kenan Okyanus Gönül (11), Emine Sunar Gönül (42) yaralandı.

Kavak ve Havza'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mahir Adıyaman, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik, bir süre servis yolundan sağlandı.

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Sıradaki Haber