29.07.2019 - 09:42| Ä°HA
Samsun'da feci ölüm! 11'inci kattan düÅŸtü
Â Samsun'da 11. kattan dÃ¼ÅŸen 2 Ã§ocuk annesi kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Olay, Samsun'un Atakum ilÃ§esi Mevlana Mahallesi'nde sabaha karÅŸÄ± saat 05.00'da sÄ±ralarÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve annesi ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen 2 Ã§ocuk annesi PÄ±nar Gevez (34) 11. kattan dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Olay, 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri PÄ±nar Gevez'in olay yerinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit etti.Â
Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â