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29.07.2019 - 09:42| Ä°HA

Samsun'da feci ölüm! 11'inci kattan düÅŸtü

Â Samsun'da 11. kattan dÃ¼ÅŸen 2 Ã§ocuk annesi kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Samsun'da feci ölüm! 11'inci kattan düÅŸtü

Olay, Samsun'un Atakum ilÃ§esi Mevlana Mahallesi'nde sabaha karÅŸÄ± saat 05.00'da sÄ±ralarÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve annesi ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen 2 Ã§ocuk annesi PÄ±nar Gevez (34) 11. kattan dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Olay, 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri PÄ±nar Gevez'in olay yerinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit etti.Â 

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere göre en az 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 12 kiÅŸi yaralandÄ±.
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