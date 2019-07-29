Olay, Samsun'un Atakum ilÃ§esi Mevlana Mahallesi'nde sabaha karÅŸÄ± saat 05.00'da sÄ±ralarÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve annesi ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen 2 Ã§ocuk annesi PÄ±nar Gevez (34) 11. kattan dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Olay, 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri PÄ±nar Gevez'in olay yerinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit etti.Â

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â