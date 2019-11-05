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05.11.2019 - 16:23 | | DHA

Samsun'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ladik ilçesinde ve Ankara'da bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında ByLock kullandıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı olan toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta hamsi bolluğuKaradeniz’in birçok kentinden Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen balıkçılar, avladıkları tonlarca hamsiyle limana döndü. Uzun kuyruklar oluşturan TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.
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