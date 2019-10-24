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24.10.2019 - 14:29 | | Ferit ZENGİN

Sanal devriye ağına bu kez onlar takıldı!

İstanbul’da hayvan kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 16 bin lira değerinde 2 maymun ele geçirildi.

Sanal devriye ağına bu kez onlar takıldı!
Sanal devriye ağına bu kez onlar takıldı!
Sanal devriye ağına bu kez onlar takıldı!
Sanal devriye ağına bu kez onlar takıldı!
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Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ekipler son dönemlerde başarılı birçok operasyona imza attı. 3 gün önce 1 timsah ile 1 piton yılanını ele geçiren sanal devriye ekipleri, Irak üzerinden getirdiği 2 maymunu İnternet üzerinden satmaya çalışan bir kişiyi belirledi.

Müşteri kılığına girerek irtibata geçilen Y.T. ile Rhesus (Hint şebeği) ve “Örümcek” cinsi iki maymun için 16 bin liraya anlaşan sanal ekipler, anlaşmanın ardından gittikleri Y.K.'nın Zeytinburnu’ndaki evinde maymunlara el koyup gözaltına alındı.

Y.K. hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlamasıyla işlem yapılırken, Irak üzerinden getirildiği ve sağlık kontrollerinden geçirilmediği belirlenen maymunlar bakımı ve sağlık kontrolü için Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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