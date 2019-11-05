MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemSanat dünyasÄ± 2018â€™de altÄ±n dönemini yaÅŸadÄ±
05.11.2019 - 07:50 | | KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ° Â

Sanat dünyasÄ± 2018â€™de altÄ±n dönemini yaÅŸadÄ±

CNBCâ€™de yer alan habere gÃ¶re kÃ¼resel sanat piyasasÄ±nÄ±n deÄŸerinin 2018 yÄ±lÄ±nda 67.4 milyara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Bu da 2018 yÄ±lÄ±nÄ±, sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸerinin en yÃ¼ksek yÄ±llarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Sanat dünyasÄ± 2018â€™de altÄ±n dönemini yaÅŸadÄ±

Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™nin sanat piyasasÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle ABD, BirleÅŸik KrallÄ±k ve Ã‡in, kÃ¼resel pazarÄ±n yÃ¼zde 84â€™Ã¼nÃ¼ oluÅŸturduÄŸu haberde dikkat Ã§ekti.

Habere gÃ¶re, mÃ¼zayede evleri de sanat pazarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerinden biri konumunda. Ã–zellikle Christieâ€™s MÃ¼zayede Evi ve Sothebyâ€™s MÃ¼zayede Evi, aÃ§Ä±k artÄ±rma satÄ±ÅŸlarÄ±nda diÄŸer mÃ¼zayede evlerinden yÃ¼zde 40 daha fazla satÄ±ÅŸ yaparak rakiplerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§meyi baÅŸardÄ±.Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â 

DaÄŸ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtulduÇin'de, bir TIR sürücüsü, yanÄ±ndan geçtiÄŸi daÄŸda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansÄ±dÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Yasak Elma 56. bölüm fragmanÄ±! Ender-Åžahika savaÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor

Yasak Elma 56. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±! Ender-Åžahika savaÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor

2 bin euroâ€™ya ölüm yolculuÄŸu!

2 bin euroâ€™ya Ã¶lÃ¼m yolculuÄŸu!

â€˜Türkiye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± saÄŸanaÄŸÄ±na tutulduâ€™

â€˜TÃ¼rkiye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± saÄŸanaÄŸÄ±na tutulduâ€™

â€˜OkurlarÄ±n hayal dünyasÄ±nÄ± trollüyorumâ€™

â€˜OkurlarÄ±n hayal dÃ¼nyasÄ±nÄ± trollÃ¼yorumâ€™

SÄ±radaki Haber