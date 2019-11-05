05.11.2019 - 07:50 | | KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ° Â
Sanat dünyasÄ± 2018â€™de altÄ±n dönemini yaÅŸadÄ±
CNBCâ€™de yer alan habere gÃ¶re kÃ¼resel sanat piyasasÄ±nÄ±n deÄŸerinin 2018 yÄ±lÄ±nda 67.4 milyara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Bu da 2018 yÄ±lÄ±nÄ±, sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸerinin en yÃ¼ksek yÄ±llarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™nin sanat piyasasÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle ABD, BirleÅŸik KrallÄ±k ve Ã‡in, kÃ¼resel pazarÄ±n yÃ¼zde 84â€™Ã¼nÃ¼ oluÅŸturduÄŸu haberde dikkat Ã§ekti.
Habere gÃ¶re, mÃ¼zayede evleri de sanat pazarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerinden biri konumunda. Ã–zellikle Christieâ€™s MÃ¼zayede Evi ve Sothebyâ€™s MÃ¼zayede Evi, aÃ§Ä±k artÄ±rma satÄ±ÅŸlarÄ±nda diÄŸer mÃ¼zayede evlerinden yÃ¼zde 40 daha fazla satÄ±ÅŸ yaparak rakiplerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§meyi baÅŸardÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â