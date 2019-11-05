Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™nin sanat piyasasÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle ABD, BirleÅŸik KrallÄ±k ve Ã‡in, kÃ¼resel pazarÄ±n yÃ¼zde 84â€™Ã¼nÃ¼ oluÅŸturduÄŸu haberde dikkat Ã§ekti.

Habere gÃ¶re, mÃ¼zayede evleri de sanat pazarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerinden biri konumunda. Ã–zellikle Christieâ€™s MÃ¼zayede Evi ve Sothebyâ€™s MÃ¼zayede Evi, aÃ§Ä±k artÄ±rma satÄ±ÅŸlarÄ±nda diÄŸer mÃ¼zayede evlerinden yÃ¼zde 40 daha fazla satÄ±ÅŸ yaparak rakiplerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§meyi baÅŸardÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â