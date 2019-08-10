Sanat eserleri yer değiştirebilir

Paris’te Louvre Müzesi’nde sergilenen Leonardo Da Vinci’nin başyapıtı “Mona Lisa” tablosu, müzedeki bir başka galeride sergilenmeye başlandı. Eserin, ekim ayına kadar müzenin Salle des Etats bölümünde sergilenecek olması, kaosa neden oldu. Bir rehbere göre, müzeye gelen ziyaretçiler, tablonun konumlandırılma şeklinden ve eserin sergilendiği bölüme tek bir giriş bulunması nedeniyle oluşan kuyruktan şikayetçi.

Doğru karar mı?

Bazı ziyaretçiler tablonun sergilendiği yeri bulmakta da güçlük çekiyor. Fransa’da tartışma sürerken, “Bir sanat eserinin, yıllardır bulunduğu yerden alınıp başka bir yere konulması ne kadar doğru?”, “Türkiye’de bu durum, Topkapı Sarayı’nda sergilenen ‘Kaşıkçı Elması’ ve Pera Müzesi’nde sergilenen Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosunun başına gelseydi nasıl bir tepki alırdı?” ve “Bu eserler bulundukları yer dışında nerede sergilenebilirdi?” soruları akla geliyor. Bu soruları Pera Müzesi Genel Müdürü Özalp Birol, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Baksı Müzesi’nin kurucusu Hüsamettin Koçan ve ressam Bedri Baykam’a sorduk.

‘Türkiye’de olay olmazdı’

Bedri Baykam: “Louvre’da yapılan değişiklikler sadece ekim ayına kadar olmasına rağmen büyük bir olay haline dönüştü. Çünkü sırf “Mona Lisa”yı görmek için dünyanın dört bir yanından Louvre’a gelen milyonlarca insan var. “Mona Lisa” tablosu, herhalde dünyada en çok insan trafiğini yönlendirmiş eserdir. Şimdi, onun böyle bir müze renovasyonu gibi masum ve kaçınılmaz bir sebepten yer değiştirmesi bile bir dünya olayı haline geliyorsa, bu da Leonardo Da Vinci’nin gerçekten asırları ne kadar iyi aştığını kanıtlayan bir başka veri. Maalesef Türkiye’de bir sanat eserinin bir müzeyle özdeşleşmesi ve onun önünde büyük kuyrukların oluşması gibi bir gelenek oluşmuş değil. Örneğin, Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunu görmek için insanlar Pera Müzesi’nin önünde sabahtan akşama kadar kuyruğa girmiyorlar. Öte yandan “Kaşıkçı Elması”nın efsanesini duyan ve onu görmeye gelen turistler var. Ancak bu iki esere olan rağbet “Mona Lisa” ile boy ölçüşemez. Ülkemizde maalesef bir yapıtın salon ya da adres değiştirmesinin ülkenin genel gündeminde bir olay yaratacağı döneme henüz varmış değiliz.”

‘Büyütülecek bir şey değil’

Hasan Bülent Kahraman: “Dünya’nın her yerinde müzeler tadilata girer ve bu tadilat sırasında da benzeri değişiklikler olur. Büyütülecek bir şey yok. Fransızlar, bu konularda bütün ülkelerden daha hassastır. Louvre Müzesi, dünyanın en önemli küratörleri ve müze yönetimine sahip. Onlar en iyi şekilde sergileyecekleri konumu bulmuşlardır. Ayrıca Fransa’nın evrensel imajını oluşturmak için 60’lı yıllarda Andre Malraux, “Mona Lisa”yı Washington’a götürüp orada sergilemiştir. Bu yüzden bu gereksiz bir spekülasyon olarak değerlendirilmesi gereken bir tartışmadır. Bizim ülkemize gelirsek Türkiye’de müzelerin, koleksiyonların ve yapıtların o kadar büyük sorunları var ki, “Kaşıkçı Elması” ya da “Kaplumbağa Terbiyecisi”nin bulunduğu yerden kaldırılıp başka bir yerde sergilenmesi, cim karnında bir nokta düzeyinde bir tartışmadır. Bizim aslında Türkiye’de kaç kişinin “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosundan haberinin olduğunu ve bu eseri daha fazla insanın görmesi için neler yapılması gerektiği gibi soruları tartışmamız gerek.”

‘Azami ölçüde yararlanmak önemli’

Hüsamettin Koçan: “Bunu bir yerde sergilenen tablolar ve bir mekânda yapılmış duvar resmi ya da mekâna yerleştirilmiş heykel olarak iki parçaya ayırmamız gerek. Örneğin bana Leonardo Da Vinci’nin “Son Akşam Yemeği” freskosunun yeri değiştirilsin mi diye sorarsanız buna cevabım kesinlikle hayır olur. Çünkü eser, o mekâna aittir ve ikisinin arasında birebir ilişki vardır. Ben, tuval resimlerinin gerektiği zaman, kimliğine ve yaşam performansına özen gösterilmesi koşuluyla yerinin değiştirilmesi konusunda ciddi bir sorun görmüyorum. Aynı görüşüm “Kaşıkçı Elması” ve “Kaplumbağa Terbiyecisi” için de geçerli. Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi”, gerekli şartlar sağlanırsa neden İstanbul dışında da sergilenmesin ki? Bu eserin varlığı insanlık için bir değerse ve insanın yaşama kültürüne, yaşama sevincine katkıda bulunacaksa o yapıttan azami ölçüde yararlanmak gerektiğini düşünüyorum.”

‘Sakıncası bulunmuyor’

Özalp Birol: “Louvre Müzesi’nin yetkilileri alanlarında bilgili ve donanımlı kişilerdir. Neredeyse müzeyle özdeşleşmiş olan böyle bir sanat yapıtının sergilenmesinde bir yanlışa düşecekleri kanaatinde değilim. Bir sanat yapıtının belli dönemlerde sergilendiği yerin dışında gerekli koşulların ve güvenliğin sağlanması şartıyla teşhir edilmesi konusunda sakınca olmaması gerekir. Örneğin Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” eserinin yurt dışında temsil edileceği bir sergi söz konusu olsa, böyle bir sergide belli bir döneme mahsus olmak kaydıyla yerini alabilir. Ben, “Kaplumbağa Terbiyecisi” gibi bir resmin, Louvre ve Metropolitan gibi dünyanın belli başlı müzelerinde sergilenmesini isterim.”