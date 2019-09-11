Sanat ile ‘Yedinci Kıta’ya yolculuk

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açıyor. “Yedinci Kıta” başlığıyla günümüzün en önemli konularından biri olan ekolojiyi farklı açılardan ele alan eserlere ev sahipliği yapan bienalin dün düzenlenen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Baş-kanı Ömer M. Koç, İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ve küratör Nicolas Bourriaud, bienal hakkında bilgi verdi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Sergimiz günümüzdeki insan faaliyetlerinin, tüm canlıları ne şekilde etkilediğini gözler önüne sererken sanatın bu durumu anlamada ve dönüştürmede nasıl rol oynayabileceğini araştırıyor. Bizleri gündelik hayatımızdaki tercih-leri sorgulamaya ve dünyamızın geleceği için kendi adımıza neler yapabileceğimizi düşünmeye davet ediyor” dedi.

Yedinci Kıta nedir?

16. İstanbul Bienali’nin bu yıl küratörlüğünü yapan Nicolas Bourriud konuşmasına son dönemde yaşanan yangınlarla tüm dün-yanın endişeyle izlediği Brezilya’daki yağmur ormanlarıyla ilgili bir video göstererek başladı. Ardından yaptığı konuşmada bienale adını veren “Yedinci Kıta”nın, Antroposen çağının küresel ısınmayla birlikte en gözle görünür sonuçlarından biri olan, Pasifik Okya-nusu’nun ortasındaki devasa atık yığınından referans alındığını söyledi. Bilim dünyasında “Yedinci Kıta” olarak anılan bu kütle, 3.4 milyon km genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığınından meydana geliyor. Bourriud’nun toplumlarımızın aynadaki sureti olarak betimlediği “Yedinci Kıta” ona göre yaşamak istediğimiz, reddedip attığımız şeylerden oluşmuş bir ülke.

25 ülkeden 56 sanatçı

İstanbul Bienali, bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin Tophanede’ki yeni binası, Pera Müzesi ve Büyükada’da izleyicilerini ağırlayacak. 25 ülkeden 56 sanatçının 220’den fazla yapıtının sergilendiği bienale, Türkiye’den sekiz sanatçı katılıyor. Sanatçılar, yapıtlarıyla insanların sebep olduğu doğal ve kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakıyor ve çalışmalarıyla sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi tartışmaya açıyorlar.

Gorgon’un Oyun Alanı

İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer, 16. İstanbul Bienali’ne özel olarak dünyaca ünlü sanatçı Monster Chetwynd’ın bir çocuk parkı mizanseniyle kurguladığı “Gorgon’un Oyun Alanı” başlıklı yerleştirmesini İstanbul’a armağan ettiği haberini paylaştı. Eser, bienalin ardından da Maçka Sanat Parkı’nda kalıcı olarak sergilenmeye devam edecek. Bunun dışında bienal kapsamında çeşitli sanatçıların canlı performanları, atölyeler, konuşmalar ve film gösterimleri yer alacak. 16. İstanbul Bienali, 10 Kasım tarihine kadar ücretsiz gezilebilir.