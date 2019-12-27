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27.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Sanatçıların özlük hakları iyileştirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dolayısıyla açıklama yaptı.

Sanatçıların özlük hakları iyileştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgi ve destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve ilgili kurumlarda görev alan sanatçılara ve teknik personele yönelik, çalışma şart ve standartlardaki mevcut sorunların çözümü noktasında önemli kararların hayata geçirildiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

“Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik. Kararnamedeki ilgili maddeler ile sanatçılarımızın ve teknik personelimizin mevcut sorunları giderilmiş, özlük haklarında ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır. Yine statülerine dair getirilen yeni düzenlemeler ile tüm bu kazanımlar devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ülkemize, sanatçılarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum.” 

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