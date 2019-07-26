Sanatseverler için rehber

Son dönemde müzelere giriş ücretleriyle ilgili sosyal medyada çeşitli tartışmalar çıktı. Kimilerine göre müzelere giriş ücretleri çok yüksek kimilerine göre ise olması gerektiği gibi. Bazıları müzelerin giriş ücretinin yüksek olması gerektiğini savunuyor. Yüksek giriş ücretlerine gerekçe olarak da müzelerin daha özenli gezilebilmesi gösteriliyor. Biz de sosyal medyadaki bu kafa karışıklığından yola çıkıp müzelere giriş ücretini mercek altına aldık. Türkiye’de geçen yıl en çok ziyaret edilen Topkapı Sarayı, Ayasofya, Mevlana, Göreme, Zeugma müzelerinin ve yurt dışındaki MoMA, MET, Louvre, Rijk müzelerinin giriş ücretleri ile ziyaret saatlerini öğrendik ve yaz tatilinde müze gezecek olanlar için bir rehber hazırladık…

TÜRKİYE VE DÜNYADA MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİ, AVANTAJLI GEÇİŞLERİN TÜMÜ

Topkapı Sarayı Müzesi (İstanbul)







400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı sultanlarının yaşadığı Topkapı Sarayı, 1460-1478’de Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayburnu’nda yaptırıldı. 1924’te de müzeye dönüştürülen sarayda ziyaretçiler, padişahlara ait portreleri, kişisel eşyaları, imparatorluğa ait hazineleri, kutsal emanetlerin bulunduğu birçok koleksiyonu görme fırsatı buluyor. Kulturvarliklari.gov.tr’ye göre 2018’de 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Topkapı Sarayı’na giriş ücreti 72 TL ve Müzekart kullanılabiliyor. Müzeyi 65 yaş ve üstündeki, 18 yaş ve altındaki ziyaretçiler ücretsiz gezebiliyor. Sarayın Harem Bölümü için 42 TL ek bir ücret ödemek gerekiyor ve bu bölümde Müzekart geçerli değil. Topkapı Sarayı, salı günleri haricinde haftanın her günü, 9.00 ile 18.45 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Arkeoloji Müzesi (İstanbul)





Geçmişi neredeyse 600 yıl öncesine dayanan ve 1881’de Osman Hamdi Bey’in müzenin müdürlüğüne atanması ile dünyanın sayılı müzelerinden biri haline gelen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Osmanlı dönemine ve sahip olduğumuz coğrafyaya ait birçok tarihi eser yer alıyor. Kulturvarliklari.gov.tr’ye göre müzenin ön cephesinde bulunan Osman Hamdi Bey Salonu, Büyük İskender Lahit’inin bulunduğu salon 21 Ekim 2011’den beri tadilatta olduğu için kapalı. Müzenin ek binaları olan Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri Müzeleri ise ziyaretçilere açık. Müzeden yapılan açıklamaya göre restorasyon çalışmalarının bitiş tarihi netlik kazanmadı. Müzenin giriş ücreti 30 TL ve Müzekart geçerli. İstanbul Arkeoloji Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü, 9.00-18.45 arasında gezilebilir.

Avantajlı bir gezi

muze.gov.tr’de yer alan bilgilere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve KKTC’ye bağlı bağlı 300’den fazla müze ve örenyeri Müzekart ile bir yıl boyunca 70 TL’ye gezilebiliyor. 18 yaş üstü üniversite öğrencileri ile öğretim görevlilerine kart bedeli 30 TL. Müzekart’ın yabancı turistler için de hazırlanmış seçenekleri bulunuyor.

Ayasofya Müzesi (İstanbul)





Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında inşa ettirildi. Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethetmesinin ardından İslami öğelerin yapıya eklendiği Ayasofya, 1935’te Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle müzeye dönüştürüldü. Ayasofya Müzesi’ne gelen ziyaretçiler, 9’uncu yüzyıla ait Viking yazısını, dilek sütununu, Padişah türbelerini, Ayasofya’nın çinilerini, mozaikleri ve yapıya ait birçok eseri görme imkanı buluyor. Kulturvarliklari.gov.tr’ye göre 2018’de 2.922.037 kişinin ziyaret ettiği müzenin giriş ücreti yetişkinler için 72 TL, öğrenciler için ise 30 TL. Müzekart’ın geçerli olduğu müzede, 65 yaş ve üstündeki ziyaretçiler ve 18 yaş ve altındaki kişiler ücretsiz olarak girebiliyor. Yabancı ziyaretçiler için de giriş ücreti yetişkinlerle aynı. 8 yaşından küçük yabancı ziyaretçiler için ise biletler ücretsiz. Ayasofya Müzesi, haftanın her günü, 9.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)





Arkeologlar ve sanat tarihçilerinin yanı sıra tarih ve kültür meraklılarının da büyük ilgisini çeken Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olarak görülüyor. Kulturvarliklari.gov.tr’ye göre geçen yıl 268.374 kişinin ziyaret ettiği müzede; Çingene Mozaiği (Gaia), Fırat Nehri’nin Kralı Akheloos, Galateia ve Triton Mozaği yer alıyor. Müzeye giriş ücreti, ulusal ve uluslararası ziyaretçiler için 24 TL. Müzekart’ın geçtiği müzeye, 18 yaş ve altındaki ile 65 yaş ve üstündeki ziyaretçiler ücretsiz giriyor. Müze haftanın her günü 9.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Göreme Açıkhava Müzesi (Nevşehir)





2018’dea 1.113.386 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açıkhava Müzesi, Kapadokya’nın ilim ve düşünce üssü olan ve binlerce yıl manastır hayatının hüküm sürdüğü en özel yerlerinden biri olarak görülüyor. Vadi, 1985 senesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Müzeyi görmeye gelenler Aziz Basil Şapeli’ni, Elmalı Kilisesi’ni, Yılanlı Kilise’yi, Rahibeler ve Rahipler Manastırı’nı ve Hıristiyanlığın diğer motiflerini görebiliyor. Müzeye giriş ücreti 54 TL ve Müzekart geçerli. 65 yaş ve üstündeki ziyaretçiler ise müzeye ücretsiz olarak girebiliyor. Karanlık Kilise’ye giriş ücreti ise 15 TL.

YURT DIŞI MÜZELERİNDE DURUM NE?

MoMA (Amerika- New York)





1929’da New York’ta açılan MoMA kendi alanındaki ilk müzelerden biri. Burası kütüphanesi, arşivi ve yayınlarıyla dünya çapında aydınlatıcı bir kurum olarak biliniyor. Müzede Andy Warhol, Claude Monet, Vincent Van Gogh, Salvador Dali ve daha birçok sanata yön vermiş sanatçıların eserleri yer alıyor. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 25 dolar, öğrenciler için 14 dolar. 16 yaş ve altı çocuklar içinse müzeye giriş ücretsiz. Modern ve çağdaş sanat sergilerine de açık olan müze, tadilat nedeniyle 21 Ekim tarihine kadar kapalı.

British Museum (İngiltere-Londra)





1753’te kurulan ve üç milyondan fazla esere ve objeye ev sahipliği yapan British Museum’a gelen ziyaretçiler Rosetta Taşı, Parthenon Heykeli ve Mısır Mumyaları’nı görebiliyor. Ayrıca müzede özel sergiler de yer alıyor. İngiltere’de bulunan diğer müzeler gibi British Museum’a giriş ücretsiz. Müzeler, bağış ve özel sergiler sayesinde varlıklarını sürdürüyor. Ancak Londra Ulaşım Müzesi’ne giriş ücretli. Müzenin giriş ücreti yetişkinler için 18 sterlin, öğrenciler içinse 17 sterlin.

Louvre Müzesi (Fransa-Paris)





16’ncı yüzyılda saray olarak kullanılan ve 1793’te müzeye dönüştürülerek Fransa’nın ilk devlet müzesi olma özelliğine sahip Louvre, presse.louvre.fr sitesine göre 2018 yılında 10.2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Müzeye gelen ziyaretçiler, Leonardo Da Vinci’nin “Mona Lisa”sını, Alexandros of Antioch’un “Venus de Milo” heykelini, Delacroix’nın “Halka Yol Gösteren Özgürlük” tablosunu ve daha birçok eseri görebiliyor. Müzeye giriş ücreti 17 euro. 18 yaş ve altındaki ziyaretçilere ise ücretsiz. Louvre Müzesi, çarşamba ve cuma günleri 21.45’e kadar açık.

Prado Müzesi (İspanya-Madrid)





Madrid’deki Prado Müzesi, Eski İspanyol Kraliyet koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Müzeye gelenler İspanyol Kraliyet Ailesi’nin 1510 parçalı koleksiyonunu, Francisco Goya’nın “Çocuklarını Yiyen Satürn” tablosunu, Hollandalı ressam Bosch’un “Dünyevi Zevkler Bahçesi” tablosunu ve daha birçok eseri görebiliyor. Müzeye giriş ücreti 15 euro. Müzeye bağış yapılarak bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret edilebilir. Bağış seçeneklerinde öğrenciler 25 euro, aile ise 120 euro. Pazartesi-cuma ve pazar günü ziyaret edilebiliyor.

Metropolitan Sanat Müzesi (New York)

Metropolitan Sanat Müzesi (MET), 1870’te kuruldu. Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri olan MET; Afrika, Asya, Okyanus, Bizans, Hint ve İslam sanatından oluşan geniş bir koleksiyonu barındırıyor. Müzenin giriş ücreti ise 25 dolar. Öğrenciler için 12 dolar, 65 yaş ve üstündeki ziyaretçiler içinse 17 dolar. Ziyaretçiler, müzeye bağış yapıp bir sene boyunca ücretsiz giriş yapma hakkına da sahip. Bağış yapılması halinde aileniz ya da arkadaşlarınızla ücretsiz müzeye girebiliyorsunuz.

Rijk Müzesi (Hollanda)





Önemli bir kısmını Hollanda sanatına ayıran Rijk Müzesi, Hollanda’nın en büyük müzelerinden. Müzenin ziyaretçileri, Rembrandt’ın “Gece Bekçileri”ni ve “Yahudi Gelini”ni, Piero di Cosimo’nun eserlerini görebiliyor. Müzenin giriş ücreti, 19 euro. 18 yaş ve altındakilere ise ücretsiz.