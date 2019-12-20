Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında?

Yerli otomobil ilk kez 27 Aralık Cuma günü görücüye çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabı üzerinden yerli otomobillerin brandalı fotoğraflarını paylaştı. Şimdi 27 Aralık Cuma günü sabırsızlıkla beklenirken Bakan Varan'ın da biyografisi merak edildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK KİMDİR?

1976 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Varank, ilköğrenimini Yedikule İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

EĞİTİM YILLARI

1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu ve eğitimini sürdürmek üzere ABD’ye gitti. Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim alan Mustafa Varank aynı zamanda Florida State Üniversitesi'nde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı.

Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

Mustafa Varank, yurtdışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005 yılında bitirip Türkiye’ye döndü ve Başbakanlık’ta çalışmaya başladı. 2011 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Varank, Erdoğan’a kurulan böcek kumpasının ortaya çıkartılmasında kilit rol oynadı. Özellikle 17-25 Aralık süreci ve sonrasında FETÖ/PDY mensuplarının en fazla hedef aldığı isim olarak dikkat çekti.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi unvanı verilen Mustafa Varank, iyi derecede İngilizce biliyor. Mustafa Varank evli ve iki çocuk babasıdır.

Varak 66'ıncı hükümette Sanayi ve Teknoloji bakanı vazifesini üstlenmektedir.