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17.08.2019 - 08:37| DHA

Sancaktepe'de binada patlama!

Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de binada patlama!
Sancaktepe'de binada patlama!
Sancaktepe'de binada patlama!
Sancaktepe'de binada patlama!
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Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlama meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.

 

Sancaktepede binada patlama

Sancaktepede binada patlama

Gazipaşa'da ilk 'mango' hasadı yapıldıTürkiye'nin tropikal meyve üssü olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadı başladı. Bahçe sahibi Hatice Güven geçen yıl 2 bin 350 adet mango meyvesi hasadı yaptıkları bahçeden bu yıl 5 bin adet meyve toplamayı hedeflediklerini söyledi.
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