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05.08.2019 - 07:22| AA-İHA

Son dakika: Sancaktepe’de halk otobüsü TIR'a çarptı

İstanbul Sancaktepe’de Hafriyat TIR'ına çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Son dakika: Sancaktepe’de halk otobüsü TIR'a çarptı

İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi’nde 34 JZ 5251 plakalı Kurtuluş Şahin’in kullandığı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki 34 BDK 579 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Şahin aracında sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri bir saat süren çalışma sonucu Şahin’i sıkıştığı yerden çıkartarak Sancaktepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otobüs sürücüsünün durumunun iyi olduğu, araçta başka yolcu bulunmadığı bildirildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

Sancaktepe'de otobüs kazası; 1 yaralıSancaktepe'de seyir halindeki halk otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. kazada bir kişi yaralandı.
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