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22.12.2019 - 15:07 | | AA

Sancaktepe'deki yangında sabotaj şüphesi! Çalışma başlatıldı

Sancaktepe'de ormanlık alanda farklı noktalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis sabotaj şüphesiyle çalışma başlattı.

Sancaktepe'deki yangında sabotaj şüphesi! Çalışma başlatıldı

Alınan bilgiye göre 14.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kartal Sokağı'nda bulunan vatandaşlar, ormanlık alanda farklı noktalardan dumanların yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Üç ayrı yerde çıkan yangın büyümeden söndürülürken görgü tanıkları polise yangın esnasında ormanda şüpheli kişiler gördüklerini anlattı.

Asayiş ve terör ekipleri sabotaj şüphesiyle konuyla ilgili çalışma başlattı.

 

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