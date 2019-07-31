Sancılı bekleyiş!

Üniversite adayları için tercih başvuruları önceki gün sona erdi. Şimdi, yaklaşık 2 milyon aday merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM bir tarih vermedi ancak yayınladığı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre üniversitelere kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM, son iki yıldır, kayıtlardan 5-6 gün önce sonuçları açıkladı ancak bu yıl, en geç 9 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Çünkü araya 11-14 Ağustos’ta Kurban Bayramı giriyor. İdari izinle tatil 9 güne çıkmazsa, geriye sonuç açıklamak için 15-16 Ağustos tarihleri kalıyor. Bu tarihte açıklanırsa adayların kazandığı yere gitmek üzere hazırlanması için yeterli bir zaman kalmıyor. O nedenle sonuçların bayramdan önce açıklanması bekleniyor. Kayıtlar tamamlanınca boş kontenjanlar da netleşecek ve hiçbir tercihine yerleşemeyenler için ikinci bir şans olan Ek Yerleştirme süreci başlayacak.

Binlerce boş kontenjan oluyor

Geçen yıl merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 349 bin 571 aday açıkta kalmıştı. Buna karşılık, üniversitelerde ilk yerleştirme sonuçlarına göre kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte 280 bin 109 kontenjan boş kalmış; açıkta kalan adayların yaklaşık yüzde 80’ine üniversiteye girmek için yeni bir şans doğmuştu. Önceki yıllarda da merkezi yerleştirmeler sonrası kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte boş kontenjan sayısı 2017’de 273 bini, 2015’te 209 bin 223’ü, 2016’da 186 bin 868’i bulmuştu.

Bu yıl da ek yerleştirmede binlerce boş kontenjanın kalması ve ilk yerleştirmede bir programa giremeyen adaylar için umut olacağı tahmin ediliyor. Üstelik bu programlar arasında tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi gözde programlar da yer alıyordu.

Taban puan şartı var

YKS Kılavuzu’na göre ek yerleştirme şu şekilde gerçekleşecek:

- Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacak. Tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

- ÖSYM Yönetim Kurulu’nun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

- Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Adayların programın taban puanı üzerindeki puanı varsa tercih yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde tercihi boşa gidecek.

- Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

- YKS’de özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar da ek yerleştirmede tercih yapabilecek.

- Adayların yükseköğretim programlarını tercihlerinde göstermeleri için programların koşullarını karşılamaları gerekiyor. Koşulları taşımayanın, kazansa dahi, kayıt hakkı yok.

- Ek yerleştirmede de adayların kazanıp da gitmeyecekleri programları tercih etmemeleri gerekiyor. Aksi takdirde OBP’leri gelecek yıl sınava girdiklerinde yarıya düşecek, bu da 15-30 puan arasında bir kayıp demek.

Liselerde nakil sürüyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirmede bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler için yeni bir şans sunan 1. Nakil Tercih Başvuruları önceki gün başladı; 2 Ağustos’ta sona erecek. Sonuçlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek. 5-8 Ağustos’ta 2. Nakil Tercih Başvuruları alınacak; sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak. 19-23 Ağustos’ta ise boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyenler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurusu alınacak.

3 tercih hakkı var

Öğrenciler her nakil döneminde merkezi sınav puanıyla alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle alan okullar için 3, pansiyonlu okullar için de yine en fazla 3 tercih yapabilecekler. Yerel yerleştirmeyle ilk yerleştirmede tercihine yerleşenlerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu yok. Ancak yerleşemeyenlerin merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması şart.

Nakil başvurularında liselerin kontenjanı dolu olsa bile öğrenci tercih yapabilecek. Çünkü boş kontenjanlar, okullararası geçişler nedeniyle sürekli değişiyor. O nedenle öğrenciler tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak nakil başvurusu yapılabilecekler.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere, sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihlerin, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor, aksi takdirde tercih başvurusu geçersiz sayılacak.

Gözde okullar dolmadı

Liselerde nakil döneminde tercih yapmak için okulların boş kontenjanlarının bulunması şartı yok. Ancak e-okul.meb.gov.tr’den Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Taban Puan ve Boş Kontenjan Bilgileri incelendiğinde, Galatasaray, Kabataş gibi en gözde okullarda dahi boş kontenjan olduğu görülüyor. Bu boş kontenjanların sebebi okullar arasında geçişler. Nakil döneminde de bu geçişler sürecek. O nedenle öğrencilerin yerleştiği okullardan daha üst sıralarda yer alan okullara yerleşme imkânı bulunuyor. Buna göre İstanbul’da Galatasaray’da 9, İstanbul Erkek’te 1, Kabataş’ta 6, Cağaloğlu’nda 11, Çemberlitaş’ta 2, Kadıköy Anadolu’da 7, Vefa’da 6, Sakıp Sabancı’da 6, Beşiktaş Atatürk’te 5, Hüseyin Avni Sözen’de 3, Yaşar Acar Fen’de 7, Çapa Fen’de 2, İstanbul Atatürk Fen’de 4 boş kontenjan var.

Ankara’da ise Atatürk Anadolu’da 12, Dr. Binnaz Ege-Dr. R. Ege’de 5, Mehmet Emin Resulzade’de 6, Ankara Fen’de 4, Cumhuriyet Fen’de 5; İzmir’de de Bornova Anadolu’da 3, Atatürk Lisesi’nde 5, İzmir Fen Lisesi’nde de 2 boş kontenjan bulunuyor.