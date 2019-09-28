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28.09.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Sanığın annesine adli kontrol şartı

Ankara Polatlı’da geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında şüpheli Uğur Koçyiğit, suçun üzerine atılmak istendiğini ileri sürerek beraatini istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.

Sanığın annesine adli kontrol şartı

Yağlıkara ailesinin avukatı, sanıklardan Huriye Koçyiğit’in “çocuğu kasten öldürmek” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığını, ağır ceza gerektiren bu duruma rağmen sanığın tutuksuz olduğunu hatırlattı. Bu durumun, kamu vicdanını yaraladığını dile getiren avukat, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, anne Koçyiğit’in tutuklanması talebini reddederken, adli kontrol şartı hükümlerinin uygulanması yönünde karar verdi. Diğer yandan, mahkeme davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen sanık Uğur Koçyiğit’in eşi Halime Koçyiğit’in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı çıkardı. 

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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