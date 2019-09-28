Sanığın annesine adli kontrol şartı

Yağlıkara ailesinin avukatı, sanıklardan Huriye Koçyiğit’in “çocuğu kasten öldürmek” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığını, ağır ceza gerektiren bu duruma rağmen sanığın tutuksuz olduğunu hatırlattı. Bu durumun, kamu vicdanını yaraladığını dile getiren avukat, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, anne Koçyiğit’in tutuklanması talebini reddederken, adli kontrol şartı hükümlerinin uygulanması yönünde karar verdi. Diğer yandan, mahkeme davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen sanık Uğur Koçyiğit’in eşi Halime Koçyiğit’in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı çıkardı.