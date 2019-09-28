28.09.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara
Sanığın annesine adli kontrol şartı
Ankara Polatlı’da geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında şüpheli Uğur Koçyiğit, suçun üzerine atılmak istendiğini ileri sürerek beraatini istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.
Yağlıkara ailesinin avukatı, sanıklardan Huriye Koçyiğit’in “çocuğu kasten öldürmek” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığını, ağır ceza gerektiren bu duruma rağmen sanığın tutuksuz olduğunu hatırlattı. Bu durumun, kamu vicdanını yaraladığını dile getiren avukat, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, anne Koçyiğit’in tutuklanması talebini reddederken, adli kontrol şartı hükümlerinin uygulanması yönünde karar verdi. Diğer yandan, mahkeme davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen sanık Uğur Koçyiğit’in eşi Halime Koçyiğit’in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı çıkardı.