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11.09.2019 - 07:50| ELİF ALTIN İstanbul

Sanıklar gülünce salonda kriz çıktı

Beyoğlu’nda Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin “kasten öldürme” suçuyla yargılanan Paksoy kardeşlerin, duruşmada sırasında gülmesi mahkeme salonunda kriz yarattı.

Sanıklar gülünce salonda kriz çıktı

Beyoğlu’nda 2010’da 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin sanıklar Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy’un “Kasten öldürme” suçundan yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Can Paksoy ile Mahmut Emre Paksoy, sanık avukatları, Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun annesi Ferah Kural, babası Ergün Erköseoğlu ve avukatları katıldı.

‘Tanımıyorum’

Duruşmada sanıkların babası Bülent Paksoy tanık olarak dinlendi. Paksoy, “Ölen kızı ben tanımıyorum” dedi. Duruşmada söz alan Sinem Nazlı Erköseoğlu’nun babası, “9 yıldır maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Kızım cinsel istimara uğramıştır. Ben mimarım, siz de hakimsiniz. Sadece işinizi yapmanızı istiyorum” dedi.

O sırada anne Ferah Kural, sanıklara yönelerek, ‘Niye gülüyorsun?’ diye bağırınca mahkeme başkanı Kural’a müdahale etti. Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de, mahkeme başkanına ‘Niye müdahale etmiyorsunuz?’ diye tepki gösterdi.

Yeniden söz alan avukat Epözdemir, sanıkların güldüğünü belirterek, “Sayın mahkeme başkanı cinayet sanığı olarak duruşma salonunda bulunan Emre Paksoy’u uyarmak yerine kızını kaybetmiş olan Ferah Kural’ı uyarmıştır. Katılan vekilinin doğrudan soru sorma hakkı engellenmiştir. Sayın başkanın tarafsızlığını şüpheye düştüğü açık olduğundan reddini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme başkanı Sait Özdemir’in reddine ilişkin talebin değerlendirilmesi için duruşma ertelendi.

 

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