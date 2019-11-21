Sanıklardan birine müebbet diğerine 31 yıl hapis istemi

Davanın 5. duruşmasında savcı, mütalaasını sundu. Savcının, Aksu için bir kez müebbet ve 39 yıla kadar, Akand için ise suça yardımdan 31 yıla kadar hapis istediği duruşmada sanıkların cezaevinde birbirine yazdığı mektuplar Akand’ın avukatı Paşa Büyükkayaer tarafından dosyaya sunuldu. Aksu’nun Akand’a “Ya beraber çıkarız ya da batarız” diye yazıp, ağız birliği istediği belirtildi. Mahkeme, duruşmayı 4 Aralık’a erteledi.









Arkadaşı duruşmada



Duruşmada tanık olarak dinlenen Şule Çet’in erkek arkadaşı Furkan Çınkır, “Şule ölümünden 3-4 gün önce benim iş yerime geldi. Patronlarıyla görüşeceğini söyledi. Şule’nin onlarla görüşeceğini biliyordum ama o gün görüşeceğini bilmiyordum. Olay günü 3-4 mesajlaşmamız gerçekleşti. Şule’nin psikolojik durumu iyiydi. İlaç kullanmıyordu” diye konuştu.