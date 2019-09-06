Şanışer kimdir? Şanışer gerçek adı nedir?

'Susamam' şarkısı ile gündeme gelen ve kim olduğu merak edilen Şanışer kimdir, kaç yaşındadır?

Asıl adı Sarp Palaur olan Şanışer, 9 Kasım 1987 İstanbul doğumlu. Otuzuncu Gün, Açık ve Net, LUDOVICO II isimli albümleri bulunmaktadır.