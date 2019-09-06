Şanışer kimdir? Şanışer gerçek adı nedir?

'Susamam' şarkısı ile gündeme gelen ve kim olduğu merak edilen Şanışer kimdir, kaç yaşındadır?
Asıl adı Sarp Palaur olan Şanışer, 9 Kasım 1987 İstanbul doğumlu. Otuzuncu Gün, Açık ve Net, LUDOVICO II isimli albümleri bulunmaktadır.
Son pişmanlık fayda etmedi: “Özür dilerim anne”Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 120 polisin 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Narkotik polisi nezaretinde, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye getirilen şüpheliler arasında bulunan bir kadın, adliye kapısının önünde ağlayan annesine “Özür dilerim anne” dedi.