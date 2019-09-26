MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSaniyeler içerisinde 20 ton kül oldu
26.09.2019 - 18:49 | | DHA

Saniyeler içerisinde 20 ton kül oldu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı, işlenmeye hazır 20 ton pamuk kül oldu.

Saniyeler içerisinde 20 ton kül oldu

Tarsus'a bağlı 82 Evler Mahallesi 3114 Sokak'taki çırçır fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri sahipleri, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı, işlenmeye hazır 20 ton pamuk kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tokat'ın kili 6 ülkeden alıcı buluyorTokat'ta üretilen kil, yurt içinde talep görmesinin yanı sıra 6 ülkeye de ihraç ediliyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem sonrası İstanbul trafiğinde son durum

Deprem sonrası İstanbul trafiğinde son durum

Flaş deprem iddiası! İstanbul'dan önce...

Flaş deprem iddiası! İstanbul'dan önce...

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika deprem açıklaması

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika deprem açıklaması

Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı

Sıradaki Haber