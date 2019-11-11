Sanki yatağında uyuyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yılında büyük özlemle anılırken, Anıtkabir Komutanlığı pek çok soruya cevap veren bir kitap hazırladı. Anıtkabir Komutanlığı’nda görevli Yarbay Kasım Mehmet Teke ile tarihçi Bora Öncü’nün 4 yıl süren titiz çalışması sonucu ortaya çıkan kitapta yüzlerce belge ve fotoğraf bir araya getirildi. Anıtkabir-Bir Veda bir Başlangıç adlı kitapta; Atatürk’ün vefat raporunu 10 kişilik doktor heyetinin düzenlendiği anlatılıyor. Kitapta büyük lidere yakışır bir kabir yapılması için gereken sürede naaşın korunması için yapılan tahnit işleminin mumyalama olarak değerlendirilmesiyle yılladır sürdürülen tartışmaya da nokta koyuluyor. Tahnite (Naaşın Korunması) başlamadan önce İslam Tetkikleri Enstitüsü öğretim üyesi Ord. Prof. Dr. Şerafettin Yaltkaya’nın gözetiminde Atatürk’ün yıkandığı belirtiliyor. Başbakan Celal Bayar’ın emriyle yapılan tahnitin Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter ve Prof. Dr. Mustafa Hayrullah Diker’in gözetiminde Gülhane Tıp Akademisi’nden patolojik anatomi hocası Prof. Dr. Albay Lütfi Aksu’nun gerçekleştirdiği belirtildi. 200 gram formaline, 1 gram sublime, 200 gram tuz, 10 gram asit pheniqe ve 1 litre suyun kullanıldığı tahnit karışımının Atatürk’ün vücuduna şırıngayla verildiği, kullanılan malzemelerin yıllar sonra bilinmesi için 2 küçük şişenin de kolları arasına yerleştirildiği anlatılıyor.

‘Ata ve eseri bakıştık’

Kitapta tahniti 9 Kasım 1953’te 3 asistanıyla çözen Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu’nun o ana ilişkin anlatımları da yer alıyor. Türkiye’nin ilk kadın patoloji uzmanı olan ve Atatürk tarafından 1933 yılında eğitim için Berlin Tıp Fakültesi’ne gönderilen Mutlu, ”Naaş kahverengi muşamba ile sarılı olarak görüldü. Yüzün örten ıslak pamuk kitlesi kaldırıldı ve Ata’nın yüzü ile karşılaştım. Ata ve eseri, birbirimize bakıştık adeta. Uzun kaşlarından ince bir tutam sol gözkapağına inmiş, Ata sanki 15 yıl önce Dolmabahçe Sarayı’ndaki hasta yatağında uyuyor” ifadelerini kullanıyor. Türkiye’nin ilk kadın patoloji uzmanı olan Mutlu tıp dünyasına Şevki Metodu adlı bir teknik kazandırmıştı.