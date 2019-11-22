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22.11.2019 - 22:07 | | DHA

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 9 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 askerden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum, Şırnak, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 subay ve astsubay gözaltına aldı. Gözaltına askerler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1 albay, 3 yarbay, 1 yüzbaşı, 3 astsubay rütbesinde olmak üzere 8 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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