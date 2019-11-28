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28.11.2019 - 16:57 | | DHA

Şanlıurfa’da 25 öğrenci kumanyadan zehirlendi

Şanlıurfa’da 25 öğrenci, öğle vakti yedikleri kumanyadan zehirlenerek hastanelik oldu.

Şanlıurfa’da 25 öğrenci kumanyadan zehirlendi

Olay, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak Mahallesi'ndeki Altınbaşak İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre taşımalı eğitim gören 25 öğrenciye öğle kumanyası olarak ayran, pilav ve salata verildi. Kumanyaları yiyen öğrencilerden bazılarında bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Öğretmenlerin haber vermesiyle okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan 25 öğrenci, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan öğrenciler, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlatırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de dağıtılan kumanyadan tahlil için numune aldı.

 

Bakan Albayrak: Türkiye tarihi dönemlerden geçiyorHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor, daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir noktaya gidecek." dedi.
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