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12.08.2019 - 16:33| DHA

Şanlıurfa'da feci kaza! Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Yaralılar var

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Fettah Gülaçtı yönetimindeki 34 BOU 893 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Gülaçtı ile yanındaki Çiğdem Kultu, Remziye Gülaçtı, Esila Nazife Güngör ve Beren Naz Kutlu yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

 

 

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