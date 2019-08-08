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08.08.2019 - 12:59| AA

Şanlıurfa'da hareketli saatler!

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığı yapan PYD/PKK'lı  terörist, plastik patlayıcıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hareketli saatler!

Haşimiye Meydanı'nda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir  kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini anlayan terörist, elindeki poşeti atarak  olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu terörist, polislerce  yakalandı. 

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yolu trafiğe kapatarak  çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giyimli bomba imha uzmanları tarafından  incelenen poşet, kontrollü olarak imha edildi.

Yapılan ilk incelemede poşette plastik patlayıcı madde bulunduğu,  bombanın etsini arttırılması için çelik bilyelerle güçlendirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan ve terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen  terörist, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Teröristin kentte bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da olay yerine  giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası yol yeniden trafiğe  açıldı.

 

 

 

 

 

 

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