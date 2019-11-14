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14.11.2019 - 18:15 | | AA

Şanlıurfa'da kışlada kontrollü patlama

Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının da bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'ndaki eğitim alanı sahasında kontrollü patlama gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa'da kışlada kontrollü patlama

Valilik'ten yapılan açıklamada, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'ndaki eğitim alanı sahasında kontrollü patlama gerçekleştirildiği, bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındığı bildirildi.

Söz konusu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında dün gece meydana gelen iki patlamada, bir sivil ile 16 asker yaralanmıştı.

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