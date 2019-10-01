MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞanlıurfa’da otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı
01.10.2019 - 17:57 | | İHA

Şanlıurfa’da otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobil TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenmeyen 01 SK 986 plakalı otomobil, 31 ACD 372 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Oyuncu Ceren Kaplakarslan'ı darp eden nişanlısı ilk celsede tahliye edildiAtaşehir’de 6 aylık hamile manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oktar avukatın sorularını çok beğenmiş

Oktar avukatın sorularını çok beğenmiş

Washington Post'tan Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümüne özel sayfa

Washington Post'tan Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümüne özel sayfa

Oyuncu Ceren Kaplakarslan'ı darp eden nişanlısı ilk celsede tahliye edildi

Oyuncu Ceren Kaplakarslan'ı darp eden nişanlısı ilk celsede tahliye edildi

Son dakika.... Duraktaki yayalara çarpmıştı! Tutuklandı

Son dakika.... Duraktaki yayalara çarpmıştı! Tutuklandı

Sıradaki Haber