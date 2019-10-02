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02.10.2019 - 14:13 | | DHA

Şanlıurfa’da PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şanlıurfa'da polis ve jandarmanın ortak operasyon ile PKK/PYD'li terörist, gizlendiği evde yakalandı.

Şanlıurfa’da PKK/PYD'li terörist yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında PKK/PYD üyesi teröristin Haliliye ilçe kırsalındaki bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ismi açıklanmayan terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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