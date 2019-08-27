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27.08.2019 - 22:10| AA

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti.

Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybettiArnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak hastaneye kaldırılan Tuğba Anlak, hayatını kaybetti.
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